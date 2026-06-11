Am heutigen Dienstag ist einiges los gewesen am Transfermarkt in Österreich - vor allem mit Red Bull Salzburg als Protagonist.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Bericht: Nächstes Millionenangebot für Abubakr Barry >>>

Neues Gerücht um Shon Weissman >>>

Salzburg: Serie-A-Klub klopft bei Kjaergaard an >>>

Schlägt die SV Ried schon wieder in Südafrika zu? >>>

Fix! Austria Wien schlägt beim BVB zu >>>

Neuer Abwehrspieler für Bundesliga-Aufsteiger Lustenau >>>

ÖFB-Abgänger: Salzburg bekommt Konkurrenz aus Türkei >>>

WAC holt ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig >>>

Sturm Graz: Absage für fixen Deal mit Leihspieler >>>

Verkauft Salzburg einen Mittelfeld-Mann an West Ham United? >>>

Red Bull Salzburg: Nächster Millionen-Einkauf soll fix sein >>>

Wechselt Elias Havel in die Serie A? >>>

ADMIRAL 2. Liga:

FAC verpflichtet U17-Vizeweltmeister >>>

Vizemeister schnappt sich LigaZwa-Goalgetter vom Rivalen >>>

Blau-Weiß Linz schnappt sich umworbenen Mittelfeldspieler >>>

ÖFB-Legionäre:

Marcel Sabitzer: Noch ein Jahr BVB und dann? >>>