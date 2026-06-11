Transfer-Update: Reges Transfertreiben bei Red Bull Salzburg
Rund um die Mozartstädter ranken sich jede Menge Gerüchte. Überhaupt ist in der Bundesliga richtig viel los.
Am heutigen Dienstag ist einiges los gewesen am Transfermarkt in Österreich - vor allem mit Red Bull Salzburg als Protagonist.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
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