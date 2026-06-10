Neuer Abwehrspieler für Bundesliga-Aufsteiger Lustenau

Nächster Neuzugang für den SC Austria Lustenau!

Der Aufsteiger der ADMIRAL Bundesliga sichert sich die Dienste von Niklas Pertlwieser. Der Innenverteidiger kommt vom SKU Amstetten und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029. Das gaben die Vorarlberger am Mittwoch offiziell bekannt.

"Defensive bereichern"

Der 22-Jährige ist nach Albin Gashi und Lord Afrifa bereits der dritte Neuzugang für die anstehende Bundesliga-Saison.

"Mit Niklas verstärken wir uns mit einem jungen österreichischen Innenverteidiger. Bei seinem bisherigen Klub hat er gezeigt, dass er mit seinem konsequenten Zweikampfverhalten, seiner Geschwindigkeit und vor allem seinem starken Spielverständnis die idealen Voraussetzungen mitbringt, um unsere Defensive zu bereichern", wird Sportdirektor Dieter Alge zitiert.

Stammplatz in Amstetten

Pertlwieser stammt aus der Jugend des WAC und wechselte im vergangenen Sommer zum SKU in die ADMIRAL 2. Liga. Dort kam der Abwehrspieler auf 26 Einsätze und erzielte ein Tor.

In Lustenau will der Linksfuß nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

"Der Wechsel nach Vorarlberg zum SC Austria Lustenau fühlt sich für mich genau richtig an. Die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen haben mich von Beginn an überzeugt und mir große Wertschätzung vermittelt. Jetzt freue ich mich darauf, mich in der Bundesliga zu beweisen und gemeinsam mit den Fans die besondere Stimmung in der SUN MINIMEAL Arena zu erleben", so der Neuzugang.