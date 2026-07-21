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Statt Salzburg-Kicker: Hoffenheim mit Offensiv-Mann einig

Ein Däne könnte den FC Red Bull Salzburg verlassen. Es gibt für die TSG Hoffenheim aber eine Alternative.

Statt Salzburg-Kicker: Hoffenheim mit Offensiv-Mann einig Foto: © IMAGO / Maximilian Koch
Textquelle: © LAOLA1
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Verlässt Adam Daghim (20) den FC Red Bull Salzburg in Richtung TSG Hoffenheim?

In den letzten Tagen kam ein erstes Gerücht auf, demnach haben die Sinsheimer bereits ein Angebot hinterlegt >>>

Laut "Sky"-Reporter Dennis Bayer sei sich die TSG bei der Suche nach einem neuen Flügel jetzt aber mit Leo Sauer (20) von Feyenoord Rotterdam einig.

Entweder, oder

Die Klubs verhandeln noch, Sauer besitzt in Rotterdam einen Vertrag bis 2031. Die Entscheidung werde zwischen Daghim und Sauer fallen.

Der Slowake besitzt einen Marktwert von sieben Millionen Euro und würde 64 Einsätze (zwölf Tore) im niederländischen Oberhaus mitbringen.

Daghim kickte zuletzt in Deutschland

Daghim hingegen kennt bereits die Deutsche Bundesliga (27 Einsätze, zwei Tore), stieg dort als Leihspieler vergangene Saison mit dem VfL Wolfsburg ab.

Für den FC Red Bull Salzburg lief er seit seinem Wechsel 2023 33 Mal in der ADMIRAL Bundesliga auf (zwei Tore). 22 Mal trug er das Trikot des Kooperationsklubs FC Liefering (sechs Treffer).

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