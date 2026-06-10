Red Bull Salzburg: Nächster Millionen-Einkauf soll fix sein

Der FC Red Bull Salzburg beendete die ADMIRAL Bundesliga auf Platz drei. Jetzt startet offenbar der Angriff am Transfermarkt.

Für kolportierte 3,5 Millionen schnappte sich der FC Red Bull Salzburg mit Nikolas Veratschnig einen österreichischen Rechtsverteidiger von Mainz 05 >>>

Auf den Kärntner soll der nächste Millionen-Einkauf für die linke Abwehrseite folgen. Laut Transferinsider Fabrizio Romano finde heute der Medizincheck von Dominik Schmid (28) statt.

Ablöse ist marktüblich

Der Schweizer kommt vom FC Basel, der Deal soll drei Millionen Euro inklusive Zusatzoptionen kosten.

Der 28-Jährige wurde beim FC Basel groß, spielte mit einigen Leihen jahrelang im Schweizer Profifußball. 187 Einsätze in der Schweizer Super League bringt Schmid mit. Phasenweise agierte er auch in der abgelaufenen Saison als Kapitän der Basler. Bei der 1:3-Pleite auswärts in Wals-Siezenheim gegen Red Bull Salzburg im Jänner 2026 spielte er 89 Minuten.

Schmid hatte noch ein Jahr Vertrag in Basel, sein Marktwert beläuft sich auf drei Millionen Euro, die Ablöse wäre demnach marktüblich.

War für A-Team nominiert

2023 schaffte der Linksverteidiger auch für einen Lehrgang den Sprung ins Schweizer A-Team, blieb dort in der EM-Quali gegen Belarus und Israel im März jedoch ohne Einsatz.

Schmid wurde in der Schweiz mit Basel zwei Mal Meister (2017 und 2025).