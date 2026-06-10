Marcel Sabitzer: Noch ein Jahr BVB und dann?

Aktuell weilt Marcel Sabitzer mit dem ÖFB-Team in Santa Barbara und bereitet sich intensiv auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor.

Für Teamchef Ralf Rangnick ist der 32-Jährige im linken Mittelfeld unersetzlich. Auch bei Borussia Dortmund kam der Allrounder in dieser Saison in 34 Pflichtspielen zum Einsatz, steuerte dabei ein Tor und vier Vorlagen bei.

Ablösefreier Abgang

Sein Vertrag bei den "Schwarz-Gelben" ist jedoch nur noch bis Sommer 2027 gültig. Laut den "Ruhr Nachrichten" zeichnet sich nach aktuellem Stand ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer ab. Der Klub plane keine Verlängerung mehr.

Für die neue Saison soll der gebürtige Welser aber noch als wichtiger Kaderspieler eingeplant sein.

Sabitzer wechselte im Sommer 2023 für 19 Millionen Euro vom FC Bayern München zum BVB. Mittlerweile ist sein Marktwert auf sechs Millionen Euro gesunken.