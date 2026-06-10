NEWS

Marcel Sabitzer: Noch ein Jahr BVB und dann?

Der österreichische WM-Fahrer hat beim deutschen Bundesligisten nur noch ein Jahr Vertrag. Jetzt gibt es Gerüchte über seine Zukunft.

Marcel Sabitzer: Noch ein Jahr BVB und dann? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Aktuell weilt Marcel Sabitzer mit dem ÖFB-Team in Santa Barbara und bereitet sich intensiv auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor.

Für Teamchef Ralf Rangnick ist der 32-Jährige im linken Mittelfeld unersetzlich. Auch bei Borussia Dortmund kam der Allrounder in dieser Saison in 34 Pflichtspielen zum Einsatz, steuerte dabei ein Tor und vier Vorlagen bei.

Ablösefreier Abgang

Sein Vertrag bei den "Schwarz-Gelben" ist jedoch nur noch bis Sommer 2027 gültig. Laut den "Ruhr Nachrichten" zeichnet sich nach aktuellem Stand ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer ab. Der Klub plane keine Verlängerung mehr.

Für die neue Saison soll der gebürtige Welser aber noch als wichtiger Kaderspieler eingeplant sein.

Sabitzer wechselte im Sommer 2023 für 19 Millionen Euro vom FC Bayern München zum BVB. Mittlerweile ist sein Marktwert auf sechs Millionen Euro gesunken.

QUIZ: Wie gut kennst du Marcel Sabitzer?

Bilder! 3.000 Schaulustige bei erstem ÖFB-Training

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Hohe Ablöse! Schickers TSG präsentiert nächsten Neuzugang

Hohe Ablöse! Schickers TSG präsentiert nächsten Neuzugang

Deutsche Bundesliga
11
Bundesliga-Aufsteiger Schalke verlängert mit Stammtorhüter

Bundesliga-Aufsteiger Schalke verlängert mit Stammtorhüter

Deutsche Bundesliga
1
Holt Salzburg einen Torhüter aus Deutschland zurück?

Holt Salzburg einen Torhüter aus Deutschland zurück?

International
42
ÖFB-Legionär schließt sich Roter Stern Belgrad an

ÖFB-Legionär schließt sich Roter Stern Belgrad an

International
3
Bisheriger Coach von ÖFB-Legionär wird wohl Glasner-Nachfolger

Bisheriger Coach von ÖFB-Legionär wird wohl Glasner-Nachfolger

Premier League
3
Romano Schmid wird in der Serie A gehandelt

Romano Schmid wird in der Serie A gehandelt

Deutsche Bundesliga
9
Bericht: Glasner-Wechsel nach Mailand vor Abschluss

Bericht: Glasner-Wechsel nach Mailand vor Abschluss

Serie A
20

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Marcel Sabitzer Borussia Dortmund Vertrag Gerüchteküche ÖFB-Legionäre