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Fix! GAK verpflichtet neuen Sechser

Die Athletiker sind auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler in Israel fündig geworden.

Fix! GAK verpflichtet neuen Sechser Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Liam Hermesh wechselt zum GAK.

Der 22-jährige Israeli kommt von Maccabi Haifa und unterschreibt einen Vertrag bis 2029 bei den Athletikern.

Hermesh hat in seiner Karriere vorwiegend in Israels erster und zweiter Liga gespielt. 2025 wechselte er zu Sheriff Tiraspol nach Moldawien, wo er zu 15 Einsätzen kam.

Der frühere U18-Spieler der israelischen Nationalmannschaft wechselt nun in die ADMIRAL Bundesliga und soll den GAK in der Defensive stabilisieren.

"Eine besondere Saison liegt vor uns"

"Liam ist laufstark und arbeitet gegen den Ball außergewöhnlich fleißig, genau diese Stabilität wollen wir im Zentrum haben. Mit 22 hat er noch viel Entwicklung vor sich. Dass Ferdinand Feldhofer schon mit einigen israelischen Spielern gearbeitet hat, erleichtert ihm den Start zusätzlich", erklärt Sportdirektor Tino Wawra.

Hermesh schwärmt von seinem neuen Verein: "Ich freue mich riesig, Teil dieses großartigen Vereins mit seiner stolzen Tradition zu werden. Ich kann es kaum erwarten, am Platz zu stehen, vor unseren Fans zu spielen und diese besondere Atmosphäre zu erleben. Ich bin überzeugt, dass eine besondere Saison vor uns liegt, und ich verspreche, in jedem Training und in jedem Spiel alles zu geben. Ich brenne darauf, endlich im Stadion aufzulaufen."

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