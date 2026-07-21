Dominik Fitz ist dem WAC zu teuer

Der Wolfsberger AC ging zuletzt sehr offen mit seinem Interesse an Dominik Fitz um.

WAC-Trainer Thomas Silberberger bestätigte, dass man sich mit dem Ex-Austrianer befasst habe. Die Bemühungen um den 27-jährigen Offensivspieler dürften jedoch umsonst gewesen sein.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, wird nichts aus einer Fitz-Rückkehr in die Bundesliga.

Demnach sei eine Verpflichtung des ÖFB-Legionärs für den WAC finanziell nicht stemmbar, heißt es.

Ersatz wird gesucht

Dennoch würden die Lavanttaler gerne einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichten, der die Lücke stopft, die der Abgang von Dejan Zukic zu Vojvodina Novi Sad aufgerissen hat.

Dominik Fitz kickt seit August 2025 bei Minnesota United, kam seither aber nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Bereits am Donnerstag steht für Minnesota das erste MLS-Spiel nach der WM-Pause auf dem Programm.