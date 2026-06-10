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Verkauft Salzburg einen Mittelfeld-Mann an West Ham United?

Der Absteiger könnte in der Mozartstadt zuschlagen, der Spieler war vergangene Saison verliehen.

Verkauft Salzburg einen Mittelfeld-Mann an West Ham United? Foto: © GEPA
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Der FC Red Bull Salzburg beendete die vergangene Saison auf Rang drei der ADMIRAL Bundesliga.

Am Transfermarkt tut sich jetzt einiges. Nikolas Veratschnig wurde für eine Millionen-Summe verpflichtet.

Jetzt greift man offenbar auch für einen Linksverteidiger tief in die Tasche >>>

Auf der Abgangsseite feilscht man derzeit wohl mit Olympique Lyon um einen entsprechenden Preis für Kapitän Mads Bidstrup >>>

Konkurrenz aus London für Derby

Ein weiterer Mann könnte die Gehaltsliste entlasten und eine Ablöse in die Vereinskasse spülen. Bobby Clark (21) war vergangene Saison an Derby County verliehen, wurde in der Kategorie "Young Player of the season" für die Championship nominiert.

Dass Derby Interesse an einem fixen Deal hat, ist längst kein Geheimnis. Jetzt gibt es aber offenbar Konkurrenz aus der englischen Bundeshauptstadt, die den Preis in die Höhe treiben könnte.

Der rund um West Ham gut informierte Insider "ExWHUEmployee" bringt gegenüber "The West Ham Way" Bobby Clark mit dem Premier-League-Absteiger in Verbindung.

Für vernünftigen Preis erhältlich

Demnach sei der Mittelfeld-Mann für West Ham United eine interessante Option. Clark sei für einen vernünftigen Preis erhältlich.

Der 21-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2029 an der Salzach, sein Abgang gilt als sehr wahrscheinlich. Clarks Marktwert beläuft sich auf acht Millionen Euro.

Jetzt könnte der Engländer Teil des Projekts Wiederaufstieg im London Stadium werden.

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