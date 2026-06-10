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Neues Gerücht um Shon Weissman!

Der Israeli wird in seiner Heimat gehandelt, auch ein rumänischer Klub klopft jetzt wohl an.

Neues Gerücht um Shon Weissman! Foto: © GEPA
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Vergangene Saison verbrachte Shon Weissman in der ADMIRAL Bundesliga bei Blau-Weiß Linz. Nach dem Abstieg der Oberösterreicher ist er derzeit ohne Vertrag.

WAC-Boss Dietmar Riegler liebäugelte offen mit einer Rückholaktion des Stürmers. 2019/20 wurde er im Trikot der Lavanttaler Torschützenkönig. In Wolfsberg hat man mittlerweile einen anderen Ex-Toptorjäger der ADMIRAL Bundesliga unter Vertrag genommen >>>

Geht es nach Rumänien?

Die jüngsten Gerüchte bringen Weissman mit Beitar Jersualem in Verbindung. Aber auch abseits seiner Heimat tut sich jetzt wohl etwas auf. Laut "Digi Sport" denkt der rumänische Klub FCSB an den 30-Jährigen. Es könnte wohl zu einem Wettbieten um den Stürmer kommen.

In der abgelaufenen Saison erzielte er neun Treffer in 27 Spielen für Blau-Weiß.

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