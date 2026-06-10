Wechselt Elias Havel in die Serie A?

Mit 13 Treffern in 30 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga machte Elias Havel (23) international auf sich aufmerksam.

Der TSV Hartberg zog bereits die Kaufoption vom LASK, könnte den Stürmer jetzt gewinnbringend verkaufen.

In der Vergangenheit wurde der Angreifer mit Schalke 04 in Verbindung gebracht >>>

Hoher Marktwert

Jetzt führt eine Spur in die italienische Serie A. Laut Transferinsider Gianluca Di Marzio interessiere sich Genoa für den Österreicher. Dort ist mit Daniele De Rossi seit November 2025 eine wahre italienische Fußballlegende im Traineramt. Vergangene Saison gelang dem Verein mit Platz 16 knapp der Klassenerhalt.

Havel hat in der Oststeiermark noch einen Vertrag bis 2028 und besitzt einen Marktwert von 2,2 Millionen Euro. Eine etwaige Finanzspritze dürfte dem TSV durchaus gefallen.