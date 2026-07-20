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Transfer-Update: Vertrag für Laimer, Kühbauer will Ex-Spieler

Austria Wien gibt einen 16-Jährigen aus ihrer Akademie ab und der LASK versucht einen Wunschspieler von Didi Kühbauer zu verpflichten. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Vertrag für Laimer, Kühbauer will Ex-Spieler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Wochenbeginn kocht die Gerüchteküche am österreichischen Transfermarkt.

Während Ferdinand Feldhofer beim GAK einen neuen Sechser bekommt, darf sich sein Sohn über einen Profivertrag in der ADMIRAL Bundesliga freuen. Ligakonkurrent Hartberg hat vermutlich einen neuen Torhüter gefunden.

Außerdem ist der Vertragspoker um einen österreichischen WM-Fahrer geklärt.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zum Wochenstart:

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