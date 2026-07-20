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Ist Spanien jetzt unschlagbar?Ansakonferenz
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WM-Eklat: Was ist eine Rote Karte noch wert?Ansakonferenz
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Österreichs WM-Aus: Was bleibt?Ansakonferenz
Transfer-Update: Vertrag für Laimer, Kühbauer will Ex-Spieler
Austria Wien gibt einen 16-Jährigen aus ihrer Akademie ab und der LASK versucht einen Wunschspieler von Didi Kühbauer zu verpflichten. Das Transfer-Update:
Am Wochenbeginn kocht die Gerüchteküche am österreichischen Transfermarkt.
Während Ferdinand Feldhofer beim GAK einen neuen Sechser bekommt, darf sich sein Sohn über einen Profivertrag in der ADMIRAL Bundesliga freuen. Ligakonkurrent Hartberg hat vermutlich einen neuen Torhüter gefunden.
Außerdem ist der Vertragspoker um einen österreichischen WM-Fahrer geklärt.
LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zum Wochenstart:
ADMIRAL Bundesliga:
Sohn von Ferdinand Feldhofer erhält Bundesliga-Chance
Kehrt Robert Ljubicic nach Österreich zurück?
Hartbergs neuer Goalie kommt wohl vom FC Liverpool
Offiziell: Austria-Juwel wechselt zu Benfica Lissabon
Neuer Klub für Ex-WSG-Verteidiger
Fix! GAK verpflichtet neuen Sechser
ADMIRAL 2. Liga:
Verstärkt sich Austria Salzburg mit Ex-Bundesliga-Spieler?
Amstetten verpflichtet Flügelspieler von Austria Salzburg
ÖFB-Legionäre:
Zieht es Hannes Wolf wieder zurück nach Europa?