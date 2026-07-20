Transfer-Update: Vertrag für Laimer, Kühbauer will Ex-Spieler

Am Wochenbeginn kocht die Gerüchteküche am österreichischen Transfermarkt.

Während Ferdinand Feldhofer beim GAK einen neuen Sechser bekommt, darf sich sein Sohn über einen Profivertrag in der ADMIRAL Bundesliga freuen. Ligakonkurrent Hartberg hat vermutlich einen neuen Torhüter gefunden.

Außerdem ist der Vertragspoker um einen österreichischen WM-Fahrer geklärt.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zum Wochenstart:

ADMIRAL Bundesliga:

Sohn von Ferdinand Feldhofer erhält Bundesliga-Chance

Kehrt Robert Ljubicic nach Österreich zurück?

Hartbergs neuer Goalie kommt wohl vom FC Liverpool

Offiziell: Austria-Juwel wechselt zu Benfica Lissabon

Neuer Klub für Ex-WSG-Verteidiger

Fix! GAK verpflichtet neuen Sechser

ADMIRAL 2. Liga:

Verstärkt sich Austria Salzburg mit Ex-Bundesliga-Spieler?

Amstetten verpflichtet Flügelspieler von Austria Salzburg

ÖFB-Legionäre:

Zieht es Hannes Wolf wieder zurück nach Europa?

Fix! Entscheidung über Laimers Bayern-Zukunft gefallen