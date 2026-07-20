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Amstetten verpflichtet Flügelspieler von Austria Salzburg

Der Neuzugang kann trotz nur 24 Jahren auf viel Erfahrung in der 2. Liga zurückgreifen.

Amstetten verpflichtet Flügelspieler von Austria Salzburg Foto: © Lana Hörbath
Textquelle: © LAOLA1
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Paul Lipczinski wechselt innerhalb der ADMIRAL 2. Liga zu SKU Amstetten.

Der Vertrag des gebürtigen Welsers bei Austria Salzburg war nach der vergangenen Saison ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Dadurch kommt der Neuzugang ablösefrei ins Mostviertel.

In seiner Karriere stand Lipczinski schon 86 Mal in der 2. Liga am Platz und erzielte dabei zwölf Tore sowie zwölf Assists.

"Bringt Durchschlagskraft"

Amstettens Sportdirektor Thomas Gebauer lobt den Neuzugang: "Er bringt viel Dynamik und Durchschlagskraft auf den Außenbahnen mit und gibt unserem Spiel dadurch zusätzliche Variabilität. Neben seinen sportlichen Qualitäten hat er uns auch in den persönlichen Gesprächen überzeugt und passt hervorragend in unser Teamgefüge."

Der Flügelspieler selbst meint: "Ich sehe hier die Möglichkeit, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln und freue mich darauf, Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich werde jeden Tag hart arbeiten, um mich mit guten Leistungen einzubringen und gemeinsam mit dem Team unsere gesteckten Ziele zu erreichen."

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