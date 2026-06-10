Blau-Weiß Linz schnappt sich umworbenen Mittelfeldspieler

Erster Sommer-Neuzugang für Blau-Weiß Linz!

Der Bundesliga-Absteiger treibt seine Kaderplanungen voran und sichert sich dafür nun die Dienste von Karim Conte. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Ligarivalen Hertha Wels in die Stahlstadt und unterschreibt bis 2028.

Bundesliga-Klubs ausgestochen

Die Linzer setzten sich dabei im Werben unter anderem gegen Klubs aus der ADMIRAL Bundesliga und aus dem Ausland durch.

"Er ist ein echter Pressing-Spieler, Balljäger, sehr laufstark und kennt zudem die zweite Liga – und somit unsere kommenden Gegner – sehr gut. Durch seine Qualitäten, vor allem gegen den Ball, gelangen wir zu mehr defensiver Stabilität, die es für die Erreichung unserer Ziele benötigen wird", wird Sportdirektor Christoph Schößwendter zitiert.

Stammspieler in Wels

Conte kam im Sommer 2025 ablösefrei von der SV Horn nach Wels. In der abgelaufenen Saison brachte es der defensive Mittelfeldspieler aus Guinea auf 26 Ligaspiele (ein Tor).

"Für das zentrale Mittelfeld hatten wir uns ein klares Profil erstellt. Mit Karim konnten wir nun einen Spieler verpflichten, der dieses Profil vollständig erfüllt und die zweite Liga bestens kennt. Ich freue mich sehr darauf, dass Karim nun Teil unserer Mannschaft ist und sicher seinen Beitrag leisten wird unsere Ziele zu erreichen", so Cheftrainer Michael Köllner.

In Linz möchte er nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen.