ÖFB-Abgänger: Salzburg bekommt Konkurrenz aus Türkei

Ermin Mahmic sorgte kurz vor der WM für Aufsehen. Im März lief der Liberec-Akteur noch für die ÖFB-U21 auf, steht jetzt allerdings im WM-Kader von Bosnien-Herzegowina.

Auf Klubebene könnte die Zukunft sportlich aber bald wieder in Österreich liegen. Red Bull Salzburg wird mit ihm in Verbindung gebracht >>>

Türken bieten offenbar mehr

Laut dem bosnischen Medium "sportsport" gibt es jetzt aber eine finanziell starke Konkurrenz. Demnach sei Besiktas von den Interessenten bereit, am meisten Geld für den offensiven Mittelfeld-Akteur auf den Tisch zu legen.

Der 21-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2029 und einen Marktwert von fünf Millionen Euro.

Die Türken sollen zeitnah ein offizielles Angebot planen, weiters gelten Slavia Prag und RB Leipzig als Interessenten.

Von Rapid ausgebildet

Aufgrund der sportlichen Perspektive hält das Medium aber auch einen Wechsel nach Salzburg für durchaus möglich.

Mahmic wurde vom SK Rapid ausgebildet, im Trikot vom SV Lafnitz schaffte er es zum Profi.

2025 folgte der Schritt nach Tschechien zu Slovan Liberec, wo er mit acht Treffern und fünf Assists in 31 Spielen durchaus überzeugte.

Ein Millionen-Einkauf der Salzburger soll derweil bereits fix sein >>>