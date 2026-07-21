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Millionen-Ablöse fällig: Salzburg an VfB-Talent dran?
Der 19-jährige Mirza Catovic scheint den VfB Stuttgart verlassen zu wollen. Auch der FC Red Bull Salzburg wird als Abnehmer ins Spiel gebracht.
DFB-U19-Nationalspieler Mirza Catovic möchte den VfB Stuttgart verlassen.
Das geht aus einem Bericht von "Sky" hervor. Demnach habe es zuletzt bereits positive Gespräche mit der Vereinsführung des VfB gegeben, die einem Transfer von Catovic unter bestimmten Voraussetzungen zugesagt haben soll.
Diese Voraussetzung ist in erster Linie wohl die richtige Ablöse. Der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler zählt zu den größten Talenten des Vereins und ist noch bis 2028 vertraglich an den VfB gebunden.
Stuttgart wird Catovic dem Vernehmen nach wohl nur für eine Ablösesumme im mittleren Millionenbereich ziehen lassen und bevorzuge einen Verkauf ins Ausland.
Salzburg, Juventus und Co. mit Interesse
Dies soll laut "Sky" auch den FC Red Bull Salzburg auf den Plan rufen. Die "Bullen" seien einer der Vereine, die sich mit dem hochveranlagten Linksfuß, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist, befassen sollen.
Bereits im vergangenen Winter sollen sich die Salzburger nach Catovic erkundigt haben, waren mit ihren Bemühungen jedoch erfolglos. Nun soll wieder Schwung in die Angelegenheit kommen.
Neben Salzburg werden allerdings auch Juventus Turin, zwei Top-Teams aus Belgien sowie weiteren Klubs aus Europa Interesse an Catovic, der vergangene Saison 29 Einsätze in Deutschlands 3. Liga (1 Tor) sammelte, nachgesagt.