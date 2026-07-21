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Bericht: LASK vor Einigung mit Ex-Rapidler

Im Werben um den ehemaligen Kühbauer-Schützling dürften die Linzer weit sein. Das geht aus einem griechischen Bericht hervor.

Bericht: LASK vor Einigung mit Ex-Rapidler Foto: © GEPA
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Die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichteten am Montag von einem LASK-Interesse an Robert Ljubicic von AEK Athen.

Laut eines Berichts aus Griechenland dürfte man durchaus weit sein. "Sport24" schreibt davon, dass beide Seiten nah an einer Einigung seien.

Leihe mit Kaufoption auf dem Tisch

Demnach will auch Ljubicic unbedingt den Deal. Die Griechen wollten den Ex-Rapidler dem Bericht zufolge eigentlich fix abgeben. Auf Drängen des LASK dürfte es jetzt, so heißt es, eine Leihe samt Kaufoption werden.

Fällig werde auch eine Leihgebühr.

Kennt Kühbauer aus St. Pölten und Wien

Der 27-Jährige kennt Coach Didi Kühbauer bestens, beide arbeiteten gemeinsam beim SKN St. Pölten und bei Rapid.

Ljubicic lief 2020 für das ÖFB-U21-Team auf, möchte im A-Team allerdings lieber für Kroatien spielen. Einberufen wurde er noch nie.

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Christoph Lang
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