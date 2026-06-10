Vizemeister schnappt sich LigaZwa-Goalgetter vom Rivalen

Der SKN St. Pölten treibt seine Kaderplanungen für die anstehende Saison in der ADMIRAL 2. Liga kräftig voran!

Nach LAOLA1-Informationen hat sich der Vizemeister der abgelaufenen Saison die Dienste von Lukas Gabbichler gesichert. Bereits am gestrigen Dienstag wurde der Vertrag in der niederösterreichischen Landeshauptstadt unterzeichnet.

Update: Mittlerweile hat der SKN den Transfer offiziell verkündet.

Starker Transfer

Der Transfer von Gabbichler ist ein echter Coup für die "Wölfe", erzielte der 28-jährige Stürmer für den FAC in der vergangenen Saison elf Tore und hatte so großen Anteil an der erfolgreichen Saison der Floridsdorfer.

Sein Vertrag im 21. Wiener Gemeindebezirk läuft mit 30. Juni aus. Der Wechsel ist also ablösefrei.

Mit Mario Vucenovic hat der FAC bereits einen neuen Stürmer für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige kommt von Meister Austria Lustenau >>>

Rückkehr nach Österreich

Neben dem Stürmer wird nach LAOLA1-Infos auch Yannik Wanner zum SKN wechseln.

Der Cousin von ÖFB-Teamspieler Paul Wanner ging im Sommer 2025 vom SKU Amstetten nach Schottland zum Livingston FC. In der Rückrunde war der Flügelspieler an St. Johnstone verliehen.

In Schottland kam der 26-jährige Deutsche jedoch nicht so richtig zum Zug.

Abgang nach Wels?

Ein Abgang deutet sich dafür im offensiven Mittelfeld an. So steht Din Barlov vor einem ligainternen Transfer zu Hertha Wels.

Der 22-jährige Österreicher kam in der abgelaufenen Saison auf 14 Einsätze, Scorer gelangen ihm dabei aber keine.