Schlägt die SV Ried schon wieder in Südafrika zu?

Die Trainerfrage bei der SV Ried ist nach wie vor nicht geklärt. Zuletzt wurde ein Mann von der Wiener Austria gehandelt >>>

Am Spielersektor ist die Transferphase ebenso in einer heißen Phase. Laut der südafrikanischen "iDiski Times" klopfen die Oberösterreicher jetzt erneut in Südafrika an.

Der nächste jährliche Südafrika-Deal?

Demnach habe man mit Cape Town City Kontakt aufgenommen, es gehe um den offensiven Mittelfeld-Mann Jaedin Rhodes (23).

Mit Yusuf Maart (Sommer 2025 von Kaizer Chiefs) und Antonio Van Wyk (Sommer 2024 von Stellenbosch FC) verpflichtete man unlängst zwei Spieler aus dem Land.

Van Wyk soll dabei jetzt, wie es heißt, vor der Rückkehr in seine Heimat stehen. Am 24-jährigen Mittelstürmer sei Mamelodi Sundowns interessiert. Auf Ried könnte bei einem Jahr Restvertrag und einer Million Euro Marktwert ein lukratives Geschäft warten. Rhodes, der auch am Flügel einsetzbar ist, sei ein möglicher Ersatz.