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FAC verpflichtet U17-Vizeweltmeister

Die Floridsdorfer sichern sich ein vielversprechendes Talent auf der Torhüter-Position.

FAC verpflichtet U17-Vizeweltmeister Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FAC präsentiert mit Paul Pius Scharner einen vielversprechenden Neuzugang auf der Torhüter-Position.

Der 18-jährige Schlussmann wechselt von der Akademie St. Pölten nach Floridsdorf und unterschreibt einen langfristigen Profi-Vertrag bis 2029. Im Frühjahr 2026 war Scharner an den SKN St. Pölten verliehen.

Sohn von Ex-ÖFB-Verteidiger

Der 1,95 Meter große Tormann ist der Sohn von Ex-ÖFB-Verteidiger Paul Scharner und wurde Vizeweltmeister mit Österreichs U17. Bei der Endrunde in Katar im Winter 2025 kam Scharner im Gruppenspiel gegen Neuseeland zum Einsatz.

Sportchef Lukas Fischer sagt: "Paul erfüllt das Anforderungsprofil perfekt, welches wir auf der Torwart-Position suchen. Mit seinem Profil bringt er viele Voraussetzungen mit, mit denen unser Tormann-Trainer Lukas Klinger seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann."

Scharner meint: "Der FAC ist insbesondere für junge Torhüter ein sehr gutes Sprungbrett. Man hat schon in der Vergangenheit gesehen, dass einige meiner Vorgänger talentierte Tormänner waren und ihnen der nächste Schritt in der Karriere gelungen ist."

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