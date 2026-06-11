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Bericht: Nächstes Millionenangebot für Abubakr Barry

Ein Klub aus Osteuropa soll um den Mittelfeldspieler von Austria Wien buhlen. Auch der FC Red Bull Salzburg ist noch im Rennen.

Bericht: Nächstes Millionenangebot für Abubakr Barry Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Austria Wien hat offenbar das nächste Millionenangebot für Abubakr Barry erhalten.

Wie "Sky" berichtet, soll ein Team aus Osteuropa ins Werben um den 25-jährigen Mittelfeldspieler eingestiegen sein und eine Offerte in Höhe von rund vier Millionen Euro abgegeben haben.

Um welchen Verein es sich bei dem Interessenten handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Salzburg weiter im Vorteil

Eine endgültige Entscheidung soll laut "Sky" allerdings noch nicht gefallen sein.

Mit dem FC Red Bull Salzburg wirbt ein weiterer Klub um die Dienste des Austria-Leistungsträgers (Mehr Infos>>>), die Mozartstädter sollen nach wie die Pole-Position innehaben. Demnach wird ein weiteres Angebot der "Bullen" erwartet.

Auch den englischen Klubs Stoke City und Oxford United wird Interesse an Barry nachgesagt. Aufgrund von Problemen bei der Registrierung von Legionären gestaltet sich ein Transfer für die beiden Vereine jedoch schwierig.

Kam 2024 aus Israel

Barry war im Sommer 2024 vom israelischen Zweitligisten Bnei Yehuda zu Austria Wien gewechselt und entwickelte sich dort zu einer festen Größe im Mittelfeld der Violetten.

Insgesamt absolvierte er 70 Pflichtspiele für die Wiener, in denen ihm sechs Tore und acht Assists gelangen. Bei den Violetten besitzt er noch einen Vertrag bis 2027 .

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