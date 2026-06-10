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WAC holt ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig
Stürmer Giacomo Vrioni kehrt in die Bundesliga zurück und wechselt ins Lavanttal.
Neuer Stürmer für den Wolfsberger AC!
Der Albaner Giacomo Vrioni kommt ablösefrei vom italienischen Zweitligisten FC Cesena und erhält einen Vertrag bis 2028.
Der 27-Jährige war erst seit Februar bei Cesena aktiv und kam 15 Mal in der zweiten italienischen Liga zum Einsatz, blieb allerdings torlos.
Vor seinem Engagement in der Serie B war der WAC-Neuzugang in der MLS bei New England und Montreal aktiv.
Erfolgreiche Vergangenheit in der Bundesliga
Mit dem Wechsel kehrt Vrioni in die Bundesliga zurück. In der Saison 2021/22 lief er als Leihspieler von Juventus Turin für die WSG Tirol auf. Sein damaliger Trainer war, so wie jetzt beim WAC, Thomas Silberberger- ein erfolgsversprechendes Arbeitsverhältnis.
Während seiner ersten Spielzeit in Österreich traf der Stürmer in 30 Spielen 21 Mal. In der Bundesliga-Saison 2021/22 wurde er, gemeinsam mit Karim Adeyemi, mit 19 Treffern Torschützenkönig.