WAC holt ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig

Neuer Stürmer für den Wolfsberger AC!

Der Albaner Giacomo Vrioni kommt ablösefrei vom italienischen Zweitligisten FC Cesena und erhält einen Vertrag bis 2028.

Der 27-Jährige war erst seit Februar bei Cesena aktiv und kam 15 Mal in der zweiten italienischen Liga zum Einsatz, blieb allerdings torlos.

Vor seinem Engagement in der Serie B war der WAC-Neuzugang in der MLS bei New England und Montreal aktiv.

Erfolgreiche Vergangenheit in der Bundesliga

Mit dem Wechsel kehrt Vrioni in die Bundesliga zurück. In der Saison 2021/22 lief er als Leihspieler von Juventus Turin für die WSG Tirol auf. Sein damaliger Trainer war, so wie jetzt beim WAC, Thomas Silberberger- ein erfolgsversprechendes Arbeitsverhältnis.

Während seiner ersten Spielzeit in Österreich traf der Stürmer in 30 Spielen 21 Mal. In der Bundesliga-Saison 2021/22 wurde er, gemeinsam mit Karim Adeyemi, mit 19 Treffern Torschützenkönig.