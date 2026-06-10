Salzburg: Serie-A-Klub klopft bei Kjaergaard an

Beim FC Red Bull Salzburg steht in diesem Sommer wieder der eine oder andere Transfer bevor.

Nikolas Veratschnig wurde für teures Geld aus Mainz geholt. Ein Linksverteidiger soll für einen Millionen-Transfer ante portas stehen >>>

Auch auf der Abgangsseite tut sich etwas. Um den Preis bei Mads Bidstrup (möglicher Lyon-Deal) wird noch gefeilscht. An Bobby Clark ist offenbar ein Premier-League-Absteiger dran.

Genoa klopft an

Ein heißer Abgangskandidat ist weiterhin auch Maurits Kjaergaard. Der Däne zeigte schon in jungen Jahren groß in Salzburg auf, war dann aber vom Verletzungspech verfolgt.

Laut Transfer-Insider Matteo Moretto hat sich jetzt Genoa nach dem 22-Jährigen erkundigt. Sein Wert werde noch evaluiert, mehrere andere Klubs seien ebenso dran.

Auch ÖFB-Kicker im Visier

Kjaergaard hat noch einen Vertrag bis 2028, sein Marktwert beträgt acht Millionen Euro. In Genoa würde mit Daniele De Rossi eine echte Italien-Legende als Cheftrainer warten.

Der Erstligist soll neben Kjaergaard laut jüngsten Berichten auch an einem Österreicher aus der ADMIRAL Bundesliga dran sein >>>