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Fix! Austria Wien schlägt beim BVB zu

Die Veilchen schnappen sich einen jungen Abwehr-Mann vom BVB. Zunächst wird er aber nur in der ADMIRAL 2. Liga auflaufen.

Fix! Austria Wien schlägt beim BVB zu Foto: © IMAGO / Sportimage
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Austria Wien vermeldet den Transfer von Jonas Feddersen.

Der 19-Jährige wechselt ablösefrei vom BVB nach Favoriten. Zunächst ist der Innenverteidiger für die Young Violets in der ADMIRAL 2. Liga vorgesehen.

Klare Perspektive für Neuzugang

"Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zur Austria. Die Gespräche mit Tomas Zorn waren sehr positiv und haben mir eine klare Perspektive für meine weitere Entwicklung vermittelt. Die Austria ist ein toller Verein und Wien eine super Stadt, mit der ich mich voll identifizieren kann", so Feddersen.

Sportchef Thomas Zorn meint: "Mit Jonas Feddersen konnten wir einen sehr talentierten und entwicklungsfähigen Defensivspieler für uns gewinnen. Unser Fokus liegt grundsätzlich darauf, Talente aus der eigenen Akademie an den Profibereich heranzuführen. Gleichzeitig analysieren wir laufend, auf welchen Positionen wir zusätzliche Perspektivspieler benötigen."

Vergangene Saison in Regionalliga

Feddersen spielte vergangene Saison bei Borussia Dortmund II in der Regionalliga West.

Für die U16-Nationalmannschaft Deutschlands sammelte er einst auch Länderspielerfahrung.

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