Transfer-Update: Trainer für Salzburg, Trio für WAC

Ordentlich was los am Transfermarkt!

Neuzugänge gibt es in Wolfsberg und beim GAK, bei FAC und Vienna. Red Bull Salzburg präsentiert den neuen Coach und mehrere Vereine binden Leistungsträger.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Fix! WAC holt Zwillingsbruder von Sturm-Kicker

Sturm Graz: 1,1 Millionen-Mann könnte gehen

Nächster Transfer! GAK holt Ligue-1-Kicker

Offiziell: Das ist der neue Salzburg-Trainer

Altach verlängert mit Torhüter

Vom Lokalrivalen: WAC holt Abwehr-Talent

Zukunftsentscheidung bei Paul Komposch gefallen

Fix! Doublesieger LASK schlägt beim Ligarivalen zu

Zukunft von Altach-Leistungsträger besiegelt

WSG Tirol verlängert mit Routinier

Nächster Neuzugang! Zweitliga-Stürmer geht zum WAC

ADMIRAL 2. Liga:

Vienna verstärkt sich mit Innenverteidiger vom WAC

WSG-Kicker wechselt nach Wien

ÖFB-Legionäre:

Premier-League-Klub baggert an ÖFB-Verteidiger

Österreichische Trainer:

Absage! Gerhard Struber lehnt wohl lukratives Job-Angebot ab

Ex-ÖFB-Teamspieler wird Coach im Unterhaus

Neue Aufgabe für Roman Wallner