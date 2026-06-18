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Transfer-Update: Trainer für Salzburg, Trio für WAC
Während die "Bullen" die vakante Trainerposition besetzen, schlagen die "Wölfe" gleich dreifach am Transfermarkt zu.
Ordentlich was los am Transfermarkt!
Neuzugänge gibt es in Wolfsberg und beim GAK, bei FAC und Vienna. Red Bull Salzburg präsentiert den neuen Coach und mehrere Vereine binden Leistungsträger.
LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:
ADMIRAL Bundesliga:
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Sturm Graz: 1,1 Millionen-Mann könnte gehen
Nächster Transfer! GAK holt Ligue-1-Kicker
Offiziell: Das ist der neue Salzburg-Trainer
Altach verlängert mit Torhüter
Vom Lokalrivalen: WAC holt Abwehr-Talent
Zukunftsentscheidung bei Paul Komposch gefallen
Fix! Doublesieger LASK schlägt beim Ligarivalen zu
Zukunft von Altach-Leistungsträger besiegelt
WSG Tirol verlängert mit Routinier
Nächster Neuzugang! Zweitliga-Stürmer geht zum WAC
ADMIRAL 2. Liga:
Vienna verstärkt sich mit Innenverteidiger vom WAC
ÖFB-Legionäre:
Premier-League-Klub baggert an ÖFB-Verteidiger
Österreichische Trainer:
Absage! Gerhard Struber lehnt wohl lukratives Job-Angebot ab
Ex-ÖFB-Teamspieler wird Coach im Unterhaus