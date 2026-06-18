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Transfer-Update: Trainer für Salzburg, Trio für WAC

Während die "Bullen" die vakante Trainerposition besetzen, schlagen die "Wölfe" gleich dreifach am Transfermarkt zu.

Transfer-Update: Trainer für Salzburg, Trio für WAC Foto: © IMAGO / FC Red Bull Salzburg
Textquelle: © LAOLA1
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Ordentlich was los am Transfermarkt!

Neuzugänge gibt es in Wolfsberg und beim GAK, bei FAC und Vienna. Red Bull Salzburg präsentiert den neuen Coach und mehrere Vereine binden Leistungsträger.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

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