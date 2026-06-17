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Zukunft von Altach-Leistungsträger wohl besiegelt

Altach treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Ein Mittelfeldspieler dürfte dabei an Bord bleiben.

Zukunft von Altach-Leistungsträger wohl besiegelt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Zukunft von Mike-Steven Bähre dürfte geklärt sein.

Wie "Sky" berichtet, steht der 30-jährige Mittelfeldspieler vor einer Vertragsverlängerung bis 2028.

Seit 2023 bei Altach

Bähre spielt seit 2023 in Vorarlberg und stand zuvor unter anderem beim SV Meppen, bei Hannover 96 sowie bei Barnsley unter Vertrag.

In der vergangenen Saison stand er in 30 von 32 Spielen in der Startelf. In den beiden übrigen Partien fehlte er aufgrund einer Gelb- bzw. Rotsperre.

Dabei steuerte er drei Assists bei.

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