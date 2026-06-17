Offiziell: Das ist der neue Salzburg-Trainer

Danny Röhl ist der neue Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg.

Die "Bullen" verpflichten den 37-jährigen Deutschen von den Glasgow Rangers und statten ihn mit einem Vertrag bis 2029 aus.

Da sein Arbeitspapier beim schottischen Traditionsklub noch bis Juni 2028 gelaufen wäre, muss Salzburg eine Ablösesumme bezahlen. Diese liegt dem Vernehmen nach zwischen ein und zwei Millionen Euro, inklusive Boni.

Viel Erfahrung im RB-Kosmos

Röhl ist ein bekannter Mann im Red-Bull-Kosmos.

Der Sachse hat seine Trainerkarriere 2010 mit 21 Jahren im Nachwuchs von RB Leipzig gestartet, vier Jahre später stieg er zum Videoanalysten und in weiterer Folge zum Co-Trainer auf. Damit arbeitete er an der Seite von u.a. Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick.

Röhl folgte Hasenhüttl im Dezember 2018 als Co-Trainer zum FC Southampton, im Sommer 2019 öffnete sich beim FC Bayern München eine Tür. Hansi Flick holte ihn in sein Trainerteam und war in den Jahren 2020 und 2021 Teil des historischen Sextuples.

Flick nahm ihn daraufhin ins deutsche Nationalteam mit, wo der 37-Jährige neuerlich als Assistenztrainer werkte.

Erste Cheftrainer-Stationen in Großbritannien

Im Oktober 2023 startete Röhl schließlich als Cheftrainer durch, übernahm den englischen Zweitligisten Sheffield und führte ihn in der Spielzeit 2024/25 zur besten Platzierung seit sechs Jahren.

Trotzdem folgte im folgenden Sommer die Trennung, seit Oktober 2025 saß der Deutsche auf der Trainerbank der Glasgow Rangers. Mit dem 55-fachen Meister Schottlands erreichte er den dritten Platz in der Premiership.

Im schottischen FA Cup folgte im Viertelfinale das Aus gegen Stadtrivale Celtic, die Hauptrunde in der UEFA Europa League wurde nicht überstanden.

Nun startet Röhl beim einstigen Bundesliga-Serienmeister ein neues Abenteuer.