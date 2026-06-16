Transfer-Update: Geht ein Shootingstar zur Konkurrenz?

Der Ball rollt aktuell nur bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA.

Hinter den Kulissen passiert aber auch in Österreich einiges. Einige Spieler wechseln den Klub, einige Klubs werden mit Kickern oder Trainern in Verbindung gebracht.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Rekord-Abgang! SV Ried gibt Offensiv-Ass ab

Fix! Admira-Kapitän wechselt in die Bundesliga

GAK will Stolz fest verpflichten - mehrere Neuzugänge in Sicht

Altach verpflichtet Brasilo-Talent

GAK verpflichtet "absoluten Wunschspieler" von Blau-Weiß Linz

Neuer Mittelstürmer: Altach holt Torschützenkönig aus Singapur!

Doch nicht West Ham: Bobby Clark wohl vor Salzburg-Abgang

GAK-Goalgetter Harakate wechselt wohl innerhalb der Bundesliga

ADMIRAL 2. Liga:

Von MLS-Klub! Wacker Innsbruck holt Nationalspieler

2. Liga: FAC und Amstetten verlängern mit Leistungsträgern

Doppel-Leihe! Austria Salzburg bedient sich bei Bundesligisten

First Vienna schnappt sich Abwehrhünen von Ligarivalen

Ex-FAC-Coach Sinan Bytyqi hat wohl einen neuen Klub

Angreifer kehrt zu Schwarz-Weiß Bregenz zurück

Stürmer kommt per Leihe: Wels bedient sich beim LASK

ÖFB-Legionäre:

Fix! Neuer Trainer für Samson Baidoo

Wende im Laimer Vertragspoker!

Frauenfußball:

SKN-Frauen verlieren Leistungsträgerin an den FC Bayern