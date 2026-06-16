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Transfer-Update: Geht ein Shootingstar zur Konkurrenz?

Beim GAK wirbelt das Transfer-Karussell, Altach holt zwei Neue. Klarheit könnte es bald um die Zukunft von Konrad Laimer geben. Alle Transfer-Updates:

Transfer-Update: Geht ein Shootingstar zur Konkurrenz? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Ball rollt aktuell nur bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA.

Hinter den Kulissen passiert aber auch in Österreich einiges. Einige Spieler wechseln den Klub, einige Klubs werden mit Kickern oder Trainern in Verbindung gebracht.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

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