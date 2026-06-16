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Transfer-Update: Geht ein Shootingstar zur Konkurrenz?
Beim GAK wirbelt das Transfer-Karussell, Altach holt zwei Neue. Klarheit könnte es bald um die Zukunft von Konrad Laimer geben. Alle Transfer-Updates:
Der Ball rollt aktuell nur bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA.
Hinter den Kulissen passiert aber auch in Österreich einiges. Einige Spieler wechseln den Klub, einige Klubs werden mit Kickern oder Trainern in Verbindung gebracht.
LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:
ADMIRAL Bundesliga:
Rekord-Abgang! SV Ried gibt Offensiv-Ass ab
Fix! Admira-Kapitän wechselt in die Bundesliga
GAK will Stolz fest verpflichten - mehrere Neuzugänge in Sicht
Altach verpflichtet Brasilo-Talent
GAK verpflichtet "absoluten Wunschspieler" von Blau-Weiß Linz
Neuer Mittelstürmer: Altach holt Torschützenkönig aus Singapur!
Doch nicht West Ham: Bobby Clark wohl vor Salzburg-Abgang
GAK-Goalgetter Harakate wechselt wohl innerhalb der Bundesliga
ADMIRAL 2. Liga:
Von MLS-Klub! Wacker Innsbruck holt Nationalspieler
2. Liga: FAC und Amstetten verlängern mit Leistungsträgern
Doppel-Leihe! Austria Salzburg bedient sich bei Bundesligisten
First Vienna schnappt sich Abwehrhünen von Ligarivalen
Ex-FAC-Coach Sinan Bytyqi hat wohl einen neuen Klub
Angreifer kehrt zu Schwarz-Weiß Bregenz zurück
Stürmer kommt per Leihe: Wels bedient sich beim LASK
ÖFB-Legionäre:
Fix! Neuer Trainer für Samson Baidoo
Wende im Laimer Vertragspoker!
Frauenfußball: