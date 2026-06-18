Premier-League-Klub baggert an ÖFB-Verteidiger

Neigt sich die Zeit von ÖFB-Kicker Michael Svoboda bei Venezia dem Ende zu?

Wie "Sky Sport Austria"-Transferexperte Eric Niederseer berichtet, soll Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an einer Verpflichtung des 27-jährigen Innenverteidigers arbeiten und wolle eine entsprechende Ausstiegsklausel zahlen.

Diese soll bei fünf Millionen Euro liegen und ab Juli gelten. Eine Einigung mit Svoboda stehe noch aus.

Niederseer bestätigt damit einen Bericht des italienischen Journalisten Lorenzo Lepore. Diesem zufolge sollen auch die beiden deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben.

Svoboda steht seit seinem Wechsel von der WSG Tirol im Sommer 2020 bei Venezia unter Vertrag.