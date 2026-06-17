WSG-Kicker wechselt nach Wien

Thomas Geris verlässt die WSG Tirol.

Der Innsbrucker (23) kehrt Wattens nach fünf Jahren den Rücken und wechselt in die ADMIRAL 2. Liga zum FAC.

In Floridsdorf unterschreibt der Linksverteidiger einen bis Sommer 2027 laufenden Vertrag. Ablöse wird keine fällig. Es ist Geris' erster Wechsel außerhalb Tirols.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer sagt: "Wir hatten auf dieser Position ein ganz klares Bild, welches Thomas sehr genau ausfüllt. Auch wenn seine Einsatzzeiten in der höchsten Spielklasse begrenzt waren, sind wir überzeugt, dass viel Potenzial in ihm steckt und er mit seiner Erfahrung und Qualität eine Verstärkung für unsere Mannschaft ist. Wir freuen uns mit ihm in die neue Saison zu starten."

Unter Thomas Silberberger und Philipp Semlic sammelte Geris bisher 25 Bundesliga-Einsätze, in der vergangenen Saison machte der Linksfuß aber nur vier Pflichtspiele.