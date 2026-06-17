Neue Aufgabe für Roman Wallner

Neuer Trainerjob für Roman Wallner!

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler wird ab sofort Cheftrainer der U18-Mannschaft in der Akademie Burgenland in Mattersburg.

"Mit Roman Wallner bekommen die Nachwuchskicker einen Coach, der sowohl national als international unheimlich viel Erfahrung mitbringt und im Laufe seiner Karriere einer der rot-weiß-roten Topspieler war - für die Fußballakademie und unsere jungen Spieler ein absoluter Gewinn", so Sportlandesrat Heinrich Dorner.

Der 44-jährige Grazer war zuletzt von Juli 2023 bis September 2024 als Co-Trainer von Joachim Standfest beim SCR Altach tätig. Zuvor trainierte er drei Jahre lang den SAK 1914.