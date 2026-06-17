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Altach verlängert mit Torhüter

Die Vorarlberger komplettieren damit das Torhüter-Quartett für die anstehende Bundesliga-Saison.

Altach verlängert mit Torhüter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Vertragsverlängerung beim SCR Altach!

Der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga stattet Ersatztorhüter Daniel Antosch mit einem neuen Einjahresvertrag aus. Das gaben die Vorarlberger am Mittwoch bekannt.

Der gebürtige Wiener kam im Sommer 2025 nach mehreren Jahren in Zypern nach Altach und durfte einmal in Liga und einmal im Cup als Vertreter von Stammtorhüter Dejan Stojanovic ran. Sein Vertrag wäre im Juni ausgelaufen.

Torhüter-Quartett

Beim SCR Altach wird Antosch gemeinsam mit Elias Scherf und Paul Pfiffer das Backup-Trio hinter Stojanovic bilden.

"Daniel hat sich seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer hervorragend in die Mannschaft integriert und sich durch seine professionelle Art im Training täglich eingebracht. Wir sind froh, dass er uns als verlässlicher und erfahrener Rückhalt für unser Tormannteam ein weiteres Jahr erhalten bleibt", wird Sportdirektor Philipp Netzer zitiert.

"Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt beim SCR Altach und freue mich, dass es nun in die nächste Saison geht. Die Zusammenarbeit mit dem gesamten Tormannteam und dem Staff macht mir großen Spaß, und ich konnte mich auch weiterentwickeln", so Antosch.

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