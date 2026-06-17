Sturm Graz: 1,1 Millionen-Mann könnte gehen

Daniel Sumbu könnte den SK Sturm Graz im laufenden Transferfenster wohl verlassen.

Der 19-jährige Angreifer gilt laut der "WAZ" als Kandidat für einen Wechsel zum VfL Bochum.

Abschied ohne Kampfmannschaft-Einsatz?

Demnach soll der im Ruhrgebiet aufgewachsene angolanische Staatsbürger aktuell in Deutschland weilen - womöglich auch, um einen Wechsel in seine Heimat in die Wege zu leiten. Konkret sei es zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht.

Sumbu war im Rahmen des ersten Transferfensters von Michael Parensen als Sportdirektor des SK Sturm Graz im Februar 2025 für 1,1 Millionen Euro in die Steiermark gewechselt.

Für die Profis lief der Stürmer nie auf, für Sturm II machte er in der ADMIRAL 2. Liga insgesamt 32 Partien, in denen ihm sechs Tore und zwei Assists gelangen.