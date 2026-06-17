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Vom Lokalrivalen: WAC holt Abwehr-Talent

Während ein junger Verteidiger nach Wien wechselt, kommt eine Zukunftshoffnung aus Klagenfurt.

Vom Lokalrivalen: WAC holt Abwehr-Talent Foto: © GEPA
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Der Wolfsberger AC holt Matteo Kitz von LigaZwa-Absteiger SK Austria Klagenfurt.

Nach dem Abgang von Urgestein Dominik Baumgartner (hier nachlesen >>>) sowie dem Abschied von Eigenbauspieler Tobias Gruber (hier nachlesen >>>), verstärken die Lavanttaler ihre Abwehr im Gegenzug.

Vertrag bis 2028

Das Defensiv-Talent (19) sammelte bereits in der Bundesliga-Abstiegssaison 2024/25 Erfahrung in der Kampfmannschaft der "Violetten".

Der Kärntner unterschreibt beim "Wolfsrudel" einen Vertrag bis 2028.

In der vergangenen Saison spielte er in der ADMIRAL 2. Liga 16-mal, erzielte dabei ein Tor. Für Österreichs U18- und U19-Nationalteam stand er bisher insgesamt sechsmal auf dem Platz.

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