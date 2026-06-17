Ex-ÖFB-Teamspieler wird Coach im Unterhaus

Michael Madl übernimmt einen neuen Cheftrainerposten.

Der ehemalige A-Nationalspieler Österreichs wird Coach des steirischen Landesligisten SV Pachern.

Das verkündet der Verein am Dienstag.

Zuletzt Co- bei Sturm Graz

Via Instagram verlautbart der Klub aus Hart bei Graz: "Mit Michael Madl übernimmt ein ehemaliger Bundesliga- und Nationalteamspieler das Traineramt beim SV Pachern. Stationen bei Austria Wien, Wacker Innsbruck, Wiener Neustadt, Sturm Graz und Fulham FC sowie seine Tätigkeit als Co-Trainer im Profibereich sprechen für sich."

Seit Mai war Madl bereits als Co-Trainer gelistet, nun soll er als Cheftrainer die Geschicke leiten. Als Co- wird Fabio Schnabel agieren.

Auf Profiebene war der 38-jährige Fohnsdorfer bis vergangenen Sommer als Co-Trainer tätig. Davor waltete er desselben Amtes bei der SV Ried unter Christian Heinle und Maximilian Senft.

