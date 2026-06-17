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Nächster Neuzugang! Zweitliga-Stürmer geht zum WAC
Der 22-Jährige ging zuletzt für die Kapfenberger SV auf Torejagd. Für ihn ist es das erste Engagement in der Bundesliga.
Der WAC verstärkt sich mit einem Stürmer aus der ADMIRAL 2. Liga!
Das geben die Lavanttaler am Mittwoch bekannt. Luca Hassler wird demnach künftig die Schuhe für die "Wölfe" schnüren. Er ist bereits der siebte Neuzugang des Klubs in diesem Transferfenster.
Neun Tore und fünf Vorlagen
Der 22-Jährige kickte in der Jugend für Gmünd und Spittal, in der U15 war er bereits für ein Jahr in der Akademie der Wolfsberger. Anschließend wechselte er zur Kapfenberger SV, für die "Falken" spielte er auch seit 2021. In 27 Pflichtspielen traf Hassler 2025/26 neun Mal und lieferte fünf Vorlagen.
"Ich freue mich sehr, nun Teil des WAC zu sein, und bin dankbar, dass der Transfer zustande gekommen ist. Der Schritt in die Bundesliga ist für mich etwas Besonderes und ein wichtiger Meilenstein in meiner Karriere", wird Hassler zitiert.