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Fix! WAC holt Zwillingsbruder von Sturm-Kicker

Der WAC gibt den nächsten Transfer bekannt. Ausgerechnet der Bruder eines Sturm-Offensivmanns kommt.

Fix! WAC holt Zwillingsbruder von Sturm-Kicker Foto: © IMAGO / Fotostand
Textquelle: © LAOLA1
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Der WAC gibt die leihweise Verpflichtung des georgischen Mittelfeldspielers Otar Mamageishvili bekannt.

Der 23-jährige Rechtsfuß kommt per Leihe mit Kaufoption vom portugiesischen Erstligisten FC Famalicão ins Lavanttal.

Bruder spielt bereits in Österreich

Über die Akademie des georgischen Fußballverbandes schaffte der Zentrumspieler bei FC Iberia 1999 Tiflis den Sprung in den Profifußball.

Für den georgischen Erstligisten kam er insgesamt 108-mal zum Einsatz und brachte es dabei auf 15 Tore und acht Vorlagen.

Nach eineinhalb Spielzeiten in Portugal kommt der ehemalige Nachwuchsteamspieler Georgiens bis Saisonende nach Wolfsberg.

Otar ist der Zwillingsbruder von Gizo Mamageishvili, der bei Sturm Graz unter Vertrag steht.

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