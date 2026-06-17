Trainingsstart in Linz: Kühbauer spricht über seine Zukunft

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer hat seine Doublesieger am Mittwoch zur ersten Einheit der Sommervorbereitung geladen.

Auf seine Zukunft in Linz angesprochen, offenbarte der Erfolgscoach keine Abwanderungsgedanken. "Ich bin da und habe immer gesagt, dass es mir da gefällt. Und daher mache ich mir keinen Kopf", sagte Kühbauer.

Mit WM-Fahrer Alessandro Schöpf, Yvan Dibango und Ramiz Harakate hat der Bundesliga-Meister bisher drei Neuzugänge vermeldet. Weitere sollen folgen.

Champions League winkt

"Natürlich brauchen wir auf einigen Positionen Verstärkungen und Kader-Vergrößerungen. Die Belastung wird heuer nicht weniger werden", meinte Kühbauer mit Blick auf die Spiele auch auf der Europacup-Bühne.

Der LASK steigt im Play-off der Champions League ins internationale Geschäft ein. Sollte ihm der Sprung in die "Königsklasse" verwehrt bleiben, folgt die Teilnahme an der Ligaphase der Europa League.

Kalajdzic muss ersetzt werden

Verlassen haben die Linzer aus der Mannschaft der Vorsaison Verteidiger Modou Cisse und Stürmer Sasa Kalajdzic. Der Nationalteamspieler kehrt im Sommer vorerst zu Wolverhampton zurück.

"Es ist natürlich schwierig, ihn zu ersetzen. Wir werden jemand anderen finden. Wenn der es ähnlich macht, dann bin ich auch nicht böse", erklärte Kühbauer.