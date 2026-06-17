Trainingsstart in Linz: Kühbauer spricht über seine Zukunft

Drei Neue sind schon da
Mittelfeldmann Schöpf (32) kam vom WAC, mit dem Kameruner Dibango (24) wechselte ein Verteidiger ebenso ablösefrei aus der Ukraine nach Oberösterreich. Im Angriff wurde mit dem vom GAK transferierten Franzosen Harakate (23) nachgebessert.
Abwehrchef Joao Tornich und Flügelstürmer Krystof Danek wurden indes fix verpflichtet. Kapitän Sascha Horvath blickte positiv auf den Kader.
"Bis jetzt haben wir die Mannschaft gut gehalten, im Fußball weiß man aber nie", meinte der Mittelfeldmotor. "Die letzten Jahre ist bei uns viel gewechselt worden. Jetzt ist es das Ziel, Ruhe zu bewahren."
Horvath will "gute Stimmung reinbringen"
Ziele wolle man sich noch keine setzen, betonte Horvath. "Jetzt lass uns einmal gute Stimmung reinbringen." Die herrscht offenbar nach wie vor in der Landeshauptstadt.
Es sei noch "zu groß, dass man es begreifen kann", meinte Horvath zu den Erfolgen der abgelaufenen Saison. "Am Schönsten ist es, wenn die Kleinen kommen und ein Foto wollen."
Prominente Testspielgegner
Das erste Testspiel bestreitet der LASK am 24. Juni in Bad Schallerbach. Ins Trainingslager geht es von 6. bis 10. Juli in den adidas Campus in Herzogenaurach (Bayern).
Vor dem Startschuss in die neue Saison im ÖFB-Cup (24. bis 26. Juli) sind noch zwei prominente Testgegner in der Linzer Arena zu Gast.
Gegen Fenerbahce Istanbul geht es am 14. Juli (19.30), ehe die Generalprobe am 24. Juli gegen Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr) steigt.