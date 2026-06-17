Zukunftsentscheidung von Paul Komposch gefallen

Der TSV Hartberg verlängert den Vertrag mit Innenverteidiger Paul Komposch um zwei weitere Jahre bis Sommer 2028.

Der 25-jährige Steirer musste die vergangene Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses, den er sich in der Sommervorbereitung zugezogen hatte, nahezu komplett aussetzen.

In den letzten beiden Meisterschaftsrunden gegen den SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg feierte er jedoch sein erfolgreiches Comeback.

Seit 2023 in Hartberg

Komposch steht seit Sommer 2023 beim TSV unter Vertrag und absolvierte bislang 75 Pflichtspiele im blau-weißen Trikot.

Paul Komposch sagt: „Ich freue mich sehr, weiterhin für den TSV Hartberg aufzulaufen. Nach meiner langen Verletzung und einer schwierigen vergangenen Saison ist die Vorfreude auf die kommende Spielzeit natürlich besonders groß. Mit Markus Schopp ist zudem jener Trainer zurück, der mich damals nach Hartberg geholt hat. Für die neue Saison ist es mein Ziel, wieder an meine Leistungen anzuknüpfen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Spielzeit zu bestreiten. Ich freue mich darauf, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen und meinen Beitrag leisten zu können.“

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp freut sich über die Verlängerung: „Mit der Verlängerung von Pauli Komposch bekommt der TSV nicht nur sportliche sondern auch Leadership Qualität. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.“

Vertrags-Causa im vergangenen Sommer

Im letzten Sommer wollte Paul Komposch den TSV Hartberg noch ablösefrei verlassen.

Diese zogen aber eine im Vertrag verankerte Option zur Verlängerung. Es folgte ein juristisches Nachspiel, ob diese Klausel rechtsgültig ist.

Nach einer im Training erlittenen Kreuzbandverletzung wurde der Protest zurückgezogen.