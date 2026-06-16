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GAK-Goalgetter Harakate wechselt wohl innerhalb der Bundesliga

Der beste Torschütze der "Rotjacken" in der abgelaufenen Saison dürfte sich einer neuen Herausforderung stellen.

GAK-Goalgetter Harakate wechselt wohl innerhalb der Bundesliga Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Stürmer Ramiz Harakate wird den GAK verlassen und zu Doublesieger LASK wechseln. Das berichtet "Sky Sport Austria".

Dem Bericht zufolge überweisen die Linzer für den 23-jährigen Franzosen rund 1,5 Millionen Euro nach Graz.

Harakate überzeugte bei den "Rotjacken" in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit elf Toren und fünf Assists in 30 Spielen. Damit war er der beste Scorer der Steirer.

Der Linksfuß spielt seit 2024 in Österreich, damals wechselte er aus seiner Heimat zum SKN St. Pölten. Nach einer Saison ging es für Harakate weiter zum GAK.

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