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Absage! Gerhard Struber lehnt wohl lukratives Job-Angebot ab

Der Österreicher ist nach seinem Aus bei Bristol City auf der Suche nach einem neuen Klub. Ein erstes Angebot lehnt er nun ab.

Absage! Gerhard Struber lehnt wohl lukratives Job-Angebot ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Gerhard Struber ist seit März dieses Jahres vereinslos.

Nach seiner Entlassung beim englischen Zweitligisten Bristol City ist der 49-Jährige weiterhin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.

Eine Option hätte sich beim saudischen Erstligisten Al-Fateh SC ergeben. Wie "Sky“ berichtet, lehnte der Salzburger den Wechsel jedoch aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die sportliche Ausrichtung ab.

Saison auf Rang elf abgeschlossen

Al-Fateh beendete die vergangene Saison der Saudi Pro League im Mittelfeld auf Rang elf.

Der wertvollste Spieler des Klubs ist der Argentinier Matias Vargas mit einem Marktwert von vier Millionen Euro.

Struber trainierte in seiner Karriere zuvor unter anderem den FC Red Bull Salzburg und den WAC in der Bundesliga sowie den 1. FC Köln, Barnsley und die New York Red Bulls.

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