Fix! Doublesieger LASK schlägt beim Ligarivalen zu

Neuzugang für den LASK!

Der amtierende Meister und Pokalsieger sichert sich die Dienste von Ramiz Harakate. Der 24-jährige Offensivspieler kommt vom GAK und unterschreibt in der Stahlstadt bis 2029.

"Mit Ramiz bekommen wir einen Spieler dazu, der in den letzten beiden Saisonen – sowohl bei St. Pölten als auch beim GAK – immer wieder auf seine Scorerpunkte kam. Durch seine Geschwindigkeit strahlt er sehr viel Torgefahr aus und ist ein permanenter Unruheherd", so Sportdirektor Dino Buric.

Elf Tore beim GAK

Der gebürtige Franzose kam im Sommer 2024 aus seiner Heimat zum SKN St. Pölten. In der abgelaufenen Saison kickte er für den GAK in der ADMIRAL Bundesliga und erzielte dabei elf Tore.

"Das sportliche Projekt reizt mich. Der LASK ist der amtierende Meister und möchte sich in Europa auf höchstem Level präsentieren. Es ist für mich der perfekte Schritt, um mich weiterentwickeln zu können", so Harakate.