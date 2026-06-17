Nächster Transfer! GAK holt Ligue-1-Kicker

Der GAK rüstet sich weiter für die Saison 2026/27.

Nachdem am Montag die Verpflichtung von Blau-Weiß-Linz-Verteidiger Anderson bekannt gemacht wurde, legen die "Rotjacken" am Dienstag nach.

Ismaël Guerti (21) unterschreibt in Graz-Weinzödl einen Vertrag bis 2028, inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Der offensive Mittelfeldspieler kommt von Ligue-1-Absteiger FC Metz.

Nach Peter Michorl, Beres Owusu, Matthias Gragger und Anderson ist der Rechtsfuß Neuzugang Nummer fünf.

Drei Ligue-1-Einsätze

Sportdirektor Tino Wawra: "Mit Ismaël Guerti ist es uns gelungen, ein Toptalent nach Graz zu holen, das schon beim FC Metz, auch in der Ligue 1, mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Er bringt Dynamik, Kreativität und große Entwicklungsfähigkeit mit. Wir sind überzeugt, dass er beim GAK den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann. Solche Spieler passen perfekt zu unserem Weg. Wir freuen uns sehr, dass sich Ismaël für den GAK entschieden hat, und heißen ihn in der roten Familie herzlich willkommen."

Drei Einsätze über 25 Minuten machte Guerti in der Saison 2025/26 in Frankreichs höchster Spielklasse.

Für die B-Mannschaft des FC Metz machte er in der fünfthöchsten Spielklasse sieben Tore und zwei Assists in 15 Spielen.