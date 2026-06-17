Vienna verstärkt sich mit Innenverteidiger vom WAC

Der First Vienna FC 1894 verstärkt sich ab der kommenden Saison mit dem 21-jährigen Innenverteidiger Tobias Gruber.

Der junge Abwehrspieler wechselt nach sieben Jahren beim Wolfsberger AC nach Wien-Döbling und wird ab der kommenden Saison das blau-gelbe Trikot tragen.

Nach der Verpflichtung von Philipp Breit ist es bereits die zweite Neuverpflichtung auf der Position des Innenverteidigers innerhalb von 24 Stunden bei der Vienna (hier nachlesen >>>).

Debüt bereits 2023 gegen Salzburg

Gruber wechselte 2019 vom FC Kleinarl in die Akademie des WAC. Der 1,90 Meter große Abwehrspieler durchlief sämtliche Nachwuchsstufen der Kärntner und kam sowohl für die U18 als auch die U19 Österreichs zum Einsatz.

Zudem wurde er bereits in den Kader der österreichischen U21-Nationalmannschaft einberufen.

Sein Debüt in der Kampfmannschaft des WAC feierte Gruber im Dezember 2023 gegen den FC Red Bull Salzburg.

Neo-Trainer Enengl und Gruber kennen sich aus Amstetten

In der Saison 2024/25 sammelte der Innenverteidiger beim SKU Amstetten wertvolle Spielpraxis und absolvierte dort 24 Partien in der ADMIRAL 2. Liga.

Dort arbeitete er bereits mit dem neuen Vienna-Cheftrainer Patrick Enengl zusammen.

Im Saisonfinish 2025 wurde Gruber vom damaligen WAC-Cheftrainer Didi Kühbauer vorzeitig nach Wolfsberg zurückgeholt und kam in der entscheidenden Phase der Bundesliga-Saison zu wichtigen Einsätzen.

Insgesamt steht der Verteidiger bereits bei 13 Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga. 2025/26 machte er sechs Spiele in der höchsten Spielklasse und sechs Partien in der Regionalliga Mitte.

Gruber bei der Vienna schon länger auf dem Radar

Vienna-Sportdirektor Didi Elsneg freut sich über den Neuzugang: "Tobias ist ein Spieler, den wir schon länger beobachtet haben. Er bringt mit seiner Größe, Athletik und seinem Spielverständnis sehr viele Eigenschaften mit, die wir für unser Spiel suchen."

Elsneg weiter: "Trotz seines jungen Alters hat er bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt und sich auch auf internationaler Nachwuchsebene bewiesen. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen und gleichzeitig unserer Mannschaft sofort weiterhelfen kann."

Tobias Gruber sagt: "Die Vienna ist ein Traditionsverein mit großen Ambitionen und einem klaren sportlichen Weg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sehr überzeugt und mir gezeigt, dass dieser Schritt genau der richtige für meine Entwicklung ist."