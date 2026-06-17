Danny Röhl und Red Bull Salzburg: Ein "perfect match"?

Red Bull Salzburg hat am Mittwoch rechtzeitig zum Trainingsauftakt für die neue Saison seinen neuen Cheftrainer präsentiert.

Wie erwartet übernimmt Danny Röhl beim kriselnden Bundesligisten die Nachfolge von Daniel Beichler, der nach drei Monaten und Endrang drei in der Liga gehen musste.

Der 37-jährige Deutsche wechselt für eine kolportierte Zwei-Millionen-Euro-Ablöse von den Glasgow Rangers nach Salzburg und erhält dort einen Vertrag bis 2029.

Der "Wunschtrainer"

Sportchef Marcus Mann bezeichnete Röhl als "Wunschtrainer". "Danny hat im Laufe seiner Karriere schon jede Menge Erfahrung auf hohem Level und bei sehr prominenten Mannschaften im europäischen Profifußball gesammelt", erklärte Mann.

Er zeigte sich überzeugt, dass Röhls Spielphilosophie "und seine Art, Spieler zu entwickeln, auch sehr gut zu dem Stil passen, den wir mit Salzburg spielen möchten."

Der neue Trainer sprach von einem "perfect match" zwischen sich und dem Klub. "Salzburg stand immer für offensiven, mutigen Fußball. Das ist genau der Weg, den wir einschlagen wollen."

Formationstaktisch legte sich Röhl - entgegen dem Trend der Liga - auf eine defensive Viererkette fest. "Ob es dann mit einem oder zwei Sechsern ist, lassen wir uns offen."

Mann richtet kritische Worte nach Glasgow

Die Verpflichtung Röhls hatte sich schon vor Tagen abgezeichnet.