WSG Tirol verlängert mit Routinier

Lukas Hinterseer wird auch in der kommenden Spielzeit für die WSG Tirol auf Torejagd gehen.

Sein auslaufender Vertrag wird um eine weitere Saison verlängert.

Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol, freut sich über die Vertragsverlängerung: "Lukas seine Qualitäten und seine Karriere sind ja unbestritten und so war er auch in den vergangenen zwei Jahren in vielerlei Hinsicht ein echter Gewinn für unser Team und den ganzen Klub. Er bringt nicht nur enorme Erfahrung und Qualität mit, sondern auch genau jene Emotionalität, die eine Mannschaft in entscheidenden Momenten braucht."

Erzielte in der vergangenen Saison vier Tore

Der 35-jährige ehemalige ÖFB-Teamspieler kam vor zwei Jahren nach Wattens und brachte es bisher auf 51 Einsätze für die WSG in der ADMIRAL Bundesliga.

In der vergangenen Spielzeit absolvierte Hinterseer 30 Pflichtspiele für die WSG und erzielte dabei vier Treffer.

"Ich bin sehr froh weiterhin für die WSG Tirol in der Bundesliga spielen zu können und fühle mich extrem wohl hier. Wir sind schon wieder voll in der Vorbereitung – die Jungs und ich werden richtig Gas geben und auch in der kommenden Saison das Beste herausholen“, so Lukas Hinterseer im Rahmen der Unterschrift.