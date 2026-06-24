Transfer-Update: Sturm und Salzburg müssen Abgänge verschmerzen

Bevor die Klubs in die neue Saison starten, tut sich einiges am Transfermarkt.

Red Bull Salzburg hat wohl einen schmerzhaften Abgang zu verzeichnen. Ein ähnliches Schicksal ereilt Sturm Graz.

Die Steirer haben am Mittwoch einige Abgänge zu verzeichnen und kassieren zugleich eine Absage von einem Wunschkandidaten. Besser läuft es für die Wiener Austria, die einen neuen Stürmer vorstellt und auch die WSG verstärkt sich.

Das waren jedoch nicht die einzigen Neuigkeiten, auch bei anderen Vereinen und in LigaZwa hat sich was getan. Zudem dürfte die Verlängerung von Konrad Laimer bei den Bayern durch sein.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

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