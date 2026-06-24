Xaver Schlager: Diesen Topklubs wurde der ÖFB-Star wohl angeboten

Xaver Schlager (28) spielt derzeit für Österreich die WM. Die Zukunft des Oberösterreichers danach ist ungewiss. Sein Vertrag bei RB Leipzig ist abgelaufen.

Entsprechend gibt es Interesse für den ablösefreien Mittelfeld-Mann. Laut dem italienischen Journalisten Alessandro Jacobone wurde der Österreicher jetzt drei Topklubs angeboten.

Demnach handle es sich um Roma, Juventus und Milan. Eine CL-Saison würde nur in der Bundeshauptstadt warten.

Milan und Juventus verpassten den Sprung in die Königsklasse, sind kommende Saison in der UEFA Europa League vertreten.