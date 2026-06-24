Die Kapfenberger SV hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison der ADMIRAL 2. Liga bekannt gegeben.

Die Steirer verpflichten das deutsche Torhüter-Talent Billy-Bob Bracher. Der 18-Jährige kommt aus der Jugend des FC Ismaning und erhält bei den Falken seinen ersten Profivertrag.

Abseits des Platzes konnte sich Bracher bereits einen Namen machen. Denn der Deutsche ist auf Social Media als Fußball-Content-Creator aktiv. So hat er auf Instagram fast 100.000 Follower.

Die Kapfenberger fädeln damit den nächsten Deal mit einem "Influencer" ein. In der Saison 24/25 war bereits der Content Creator Kemal Eren für die Steirer aktiv.