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Zieht es Ex-Rapid-Kapitän zum First Vienna FC?

Stefan Schwab wird gleich mit zwei Klubs aus der ADMIRAL 2. Liga in Verbindung gebracht. Denkt auch Rapid an ihn?

Zieht es Ex-Rapid-Kapitän zum First Vienna FC? Foto: © imago / Belga
Textquelle: © LAOLA1
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Stefan Schwab (35) machte sich einst als Kapitän des SK Rapid einen Namen, später führte er den griechischen Topklub PAOK Saloniki aufs Feld.

Aktuell ist der Salzburger nach seinem Aus bei Holstein Kiel ohne Klub. Zuletzt gab es Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Rapid oder Ried >>>

Ambitionierte Zweitligisten denken wohl an Schwab

Aber auch in der ADMIRAL 2. Liga wird er jetzt gehandelt. Laut den "Oberösterreichischen Nachrichten" interessieren sich der First Vienna FC und der FC Blau-Weiß Linz ebenso für den Routinier.

Beide Vereine haben Aufstiegsambitionen, die Erfahrung des Ex-Rapid-Kapitäns könnte dabei helfen.

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