Interesse aus Ausland: Angreifer könnte Austria Wien verlassen

Steht Kelvin Boateng nach nur einer Saison beim FK Austria Wien schon wieder vor einem Abgang?

Wie "Sky" berichtet, soll der Angreifer ein potenzieller Abgangskandidat sein. Demnach könnten die "Veilchen" den 26-Jährigen bei einem lukrativen Angebot ziehen lassen.

Der Stürmer aus Ghana ist im vergangenen Sommer ablösefrei vom First Vienna FC an den Verteilerkreis gewechselt. In wettbewerbsübergreifend 22 Spielen hat sich Boateng viermal in die Torschützenliste eingetragen - von Beginn ist der Angreifer jedoch nur viermal aufgelaufen.

Austria liegen Angebote für Boateng vor

Interesse geweckt dürfte Boateng speziell aus dem Ausland - laut "Sky" liegen der Austria bereits diverse Angebote vor.

Die Einnahmen aus einem Abgang könnten die "Veilchen" gut gebrauchen: Zuletzt ist Flügelstürmer Julian Hettwer von Fortuna Düsseldorf mit einem Wechsel nach Favoriten in Verbindung gebracht worden. Der 23-Jährige soll demnach zuletzt bereits zu Gesprächen nach Wien gereist sein.