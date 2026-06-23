NEWS

Interesse aus Ausland: Angreifer könnte Austria Wien verlassen

Nach nur einer Saison beim der Wiener Austria könnte Kelvin Boateng die Veilchen schon wieder verlassen.

Interesse aus Ausland: Angreifer könnte Austria Wien verlassen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Steht Kelvin Boateng nach nur einer Saison beim FK Austria Wien schon wieder vor einem Abgang?

Wie "Sky" berichtet, soll der Angreifer ein potenzieller Abgangskandidat sein. Demnach könnten die "Veilchen" den 26-Jährigen bei einem lukrativen Angebot ziehen lassen.

Der Stürmer aus Ghana ist im vergangenen Sommer ablösefrei vom First Vienna FC an den Verteilerkreis gewechselt. In wettbewerbsübergreifend 22 Spielen hat sich Boateng viermal in die Torschützenliste eingetragen - von Beginn ist der Angreifer jedoch nur viermal aufgelaufen.

Austria liegen Angebote für Boateng vor

Interesse geweckt dürfte Boateng speziell aus dem Ausland - laut "Sky" liegen der Austria bereits diverse Angebote vor.

Die Einnahmen aus einem Abgang könnten die "Veilchen" gut gebrauchen: Zuletzt ist Flügelstürmer Julian Hettwer von Fortuna Düsseldorf mit einem Wechsel nach Favoriten in Verbindung gebracht worden. Der 23-Jährige soll demnach zuletzt bereits zu Gesprächen nach Wien gereist sein.

Mehr zum Thema

Muslics Schalke einigt sich mit Ex-FAK und -Salzburg-Kicker

Muslics Schalke einigt sich mit Ex-FAK und -Salzburg-Kicker

Deutsche Bundesliga
7
Transfer-Update: Salzburg verkauft mit Millionenverlust

Transfer-Update: Salzburg verkauft mit Millionenverlust

Bundesliga
40
Kehrt Dominik Fitz in die österreichische Bundesliga zurück?

Kehrt Dominik Fitz in die österreichische Bundesliga zurück?

Bundesliga
12
Holzhauser-Ersatz! GAK-Routinier wechselt in die Regionalliga

Holzhauser-Ersatz! GAK-Routinier wechselt in die Regionalliga

Bundesliga
2
Rieds Neo-Coach will "nicht mehr dieser Nobody sein"

Rieds Neo-Coach will "nicht mehr dieser Nobody sein"

Bundesliga
3
Aus Portugal! Red Bull Salzburg holt Abwehrspieler

Aus Portugal! Red Bull Salzburg holt Abwehrspieler

Bundesliga
68
Austria Lustenau angelt nach Stürmertalent von Bayer Leverkusen

Austria Lustenau angelt nach Stürmertalent von Bayer Leverkusen

Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FK Austria Wien Kelvin Boateng Transfermarkt Transfer Gerüchteküche